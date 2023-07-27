МВД объявило в розыск судью, выдавшую ордер на арест Путина

Судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ оказалась объявлена в розыск на территории России, следует из соответствующей базы МВД. В марте она стала одной из судей, выдавших ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска. Какая именно статья вменяется разыскиваемой, неизвестно.

В марте Следственный комитет возбудил против судьи уголовное дело о привлечении заведомо невиновного к ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ) и о приготовлении к нападению на главу иностранного государства (ч. 1 ст. 30 — ч. 2 ст. 360 УК РФ) в связи с выдачей ордера на арест Путина и Львовой-Беловой.

В Кремле не признают решение МУС, а решение о выдаче ордера считают "ничтожным". В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поведал о планах объявить судей МУС в розыск. Позже СК заочно предъявил обвинения прокурору МУС Асаду Ахмаду и судьям Томоко Аканэ, Розарио Сальватору Айталу и Серхио Херардо Угальду Годинесу.

Фото: ЗАКС.Ру