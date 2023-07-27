За неделю клещи покусали почти тысячу петербуржцев

За неделю с 21 по 27 июля в медицинские учреждения Петербурга обратились 953 человека из-за присасывания клещей, рассказали в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них 132 пострадавших оказались детьми в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города зафиксировано 107 случаев присасываний. Лидером по их количеству оказался Курортный район, где зарегистрировали 34 нападения клещей. В Выборгском районе насчитали 15 присасываний и еще по 13 случаев произошло в Приморском и Пушкинском районах.

"За неделю зарегистрировано три случая заболевания клещевым энцефалитом и 21 случай заболевания клещевым боррелиозом", — сообщили в ведомстве.

Также за неделю 131 человек был привит от клещевого энцефалита. Приблизительно четверть от их числа составили несовершеннолетние — за указанный период вакцинировались 34 ребенка.

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