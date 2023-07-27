Шишкина проследит за выделением денег на строительство пяти соцобъектов в Московском районе

Петербургский комитет по строительству представил депутату ЗакСа Марине Шишкиной ответ о судьбе пяти социальных объектов, проектирование которых должно было завершиться в прошлом году. Речь идет о двух школах, двух детсадах и поликлинике в южной части Московского района.

Чиновники утверждают, что проекты поликлиники и одного детсада в окончательном виде будут готовы до конца года. За это же время приступят к строительству остальных трех зданий. Согласно ответу от комитета, деньги на их возведение предусмотрены в адресной инвестиционной программе ближайших трех лет.

"Прослежу, чтобы эти строчки были зафиксированы в новой смете городских расходов", - пообещала Шишкина в своем Telegram-канале.

Окончательное решение о выделении средств на строительство соцобъектов примут вместе с утверждением городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Фото: ЗАКС.Ру