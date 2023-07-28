Пиотровский-старший готов расширить африканскую коллекцию Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на проходящем в Петербурге саммите "Россия - Африка" высказался об африканской коллекции своего музея. По его оценке, накопленное городом за последнее столетие собрание работ, насчитывающее около 250 произведений, не слишком велико.

"Я думаю, что наша коллекция африканская - ее еще можно расширить", - приводит его позицию ТАСС.

Отдельно Пиотровский остановился на египетской коллекции, которую он в отличие от искусства иных стран континента находит "очень представительной".

Накануне предстоятель РПЦ Кирилл рассказал о ценностях, объединяющих РФ и африканские государства.

Двухдневный саммит побудил чиновников обратиться к работодателям с рекомендацией оставить 27-28 июля как можно сотрудников на удаленке.

Фото: ЗАКС.Ру