В Кронштадте начала работу "Морская почта"

В центре Кронштадта открылся пункт нового проекта "Морская почта", через который можно отправить письмо в любую точку России, включая военно-морские базы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Организаторами проекта стали "Почта России" и газета "Петербургский дневник". Ранее они реализовывали похожую идею на Дворцовой площади.

"Особенно приятно получить поздравления с Днём Военно-Морского Флота из сердца Кронштадта будет нашим военным морякам", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Импровизированное "отделение" почты разместилось на Якорной площади. С его помощью отправить письмо или открытку можно будет до 30 июля включительно с 13:30 до 19:00.

По случаю Дня ВМФ в воскресенье, 30 июля, в Петербурге пройдет парад. Ради праздника в городе продлили режим работы фонтанов.

фото: gov.spb.ru