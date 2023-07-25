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Новости 16:42

В конце июля в центре Петербурга продлят работу фонтанов

фото ЗакС политика В конце июля в центре Петербурга продлят работу фонтанов

Петербургский Водоканал анонсировал продление работы нескольких фонтанов в центре города, которые в обычные дни прекращают функционировать в 22 часа.

С 26 по 31 июля до двух часов ночи воду будут подавать из фонтанов на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду.

С августа все городские фонтаны перейдут на обычный график.

Отметим, что в ближайшие дни в городе состоится два крупных мероприятия: празднование дня ВМФ и саммит "Россия - Африка" с участием официальных делегаций из африканских делегаций. Из-за саммита работодателей попросили по максимуму оставить сотрудников на удаленке. На юге города ожидаются заторы. В городе введен временный запрет на любое благоустройство.

фото: пресс-служба Смольного


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