В конце июля в центре Петербурга продлят работу фонтанов

Петербургский Водоканал анонсировал продление работы нескольких фонтанов в центре города, которые в обычные дни прекращают функционировать в 22 часа.

С 26 по 31 июля до двух часов ночи воду будут подавать из фонтанов на Дворцовой набережной, Манежной площади, Невском проспекте, Казанской площади и в Александровском саду.

С августа все городские фонтаны перейдут на обычный график.

Отметим, что в ближайшие дни в городе состоится два крупных мероприятия: празднование дня ВМФ и саммит "Россия - Африка" с участием официальных делегаций из африканских делегаций. Из-за саммита работодателей попросили по максимуму оставить сотрудников на удаленке. На юге города ожидаются заторы. В городе введен временный запрет на любое благоустройство.

фото: пресс-служба Смольного