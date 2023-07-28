Таксисту из Хабаровского края дали 18 лет колонии за поджог здания Росгвардии

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске отправил на 18 лет в колонию строгого режима 51-летнего таксиста Владимира Золотарева. Об этом сообщает медиапроект "Зона солидарности". Гособвинение запрашивало для него 17 лет заключения. Фигуранта признали виновным в поджоге здания Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре летом прошлого года. В результате поджога никто не пострадал.

Уголовное дело расследовалось сразу по трем статьям: теракт (ст. 205 УК), приготовление к теракту (ст. 205 УК с применением ст. 30 УК) и применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

Первые пять лет Золотарев должен будет провести в тюрьме. На суде он не признал своей вины и объяснил поджог выражением своего отношения к актуальной российской внешней политике.

Фото: ЗАКС.Ру