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Новости 18:24

Таксисту из Хабаровского края дали 18 лет колонии за поджог здания Росгвардии

фото ЗакС политика Таксисту из Хабаровского края дали 18 лет колонии за поджог здания Росгвардии

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске отправил на 18 лет в колонию строгого режима 51-летнего таксиста Владимира Золотарева. Об этом сообщает медиапроект "Зона солидарности". Гособвинение запрашивало для него 17 лет заключения. Фигуранта признали виновным в поджоге здания Росгвардии в Комсомольске-на-Амуре летом прошлого года. В результате поджога никто не пострадал. 

Уголовное дело расследовалось сразу по трем статьям: теракт (ст. 205 УК), приготовление к теракту (ст. 205 УК с применением ст. 30 УК) и применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

Первые пять лет Золотарев должен будет провести в тюрьме. На суде он не признал своей вины и объяснил поджог выражением своего отношения к актуальной российской внешней политике.

Фото: ЗАКС.Ру


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