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Новости 11:59

На Андрея Макаревича* составили "иноагентский" протокол

фото ЗакС политика На Андрея Макаревича* составили "иноагентский" протокол

Суд в Москве принял к рассмотрению материалы административного дела, возбужденного в отношении музыканта и общественного деятеля Андрея Макаревича*. Его будут судить за отсутствие маркировки иностранного агента в выпускаемых информационных материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). На карточку дела обратила внимание "Медиазона"**.

Дата судебного заседания пока не назначена. Макаревичу* грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Отметим, что после начала военной спецоперации лидер "Машины времени" не возвращался в Россию. В реестр иноагентов его включили в сентябре прошлого года. Позже Минюст связал свое решение с некоторыми интервью музыканта зарубежным журналистам.

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Группа "Машина времени"


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