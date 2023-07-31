СРЗП решила оспорить в суде формирование УИК в Центральном районе

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия - За правду" подало в Смольнинский районный суд шесть исков к территориальным избирательным комиссиям №№ 16, 30 и 64. Об этом ЗАКС.Ру сообщил адвокат партии Сергей Попов.

По его словам, СРЗП решила оспорить документы территориальных избиркомов о процедуре формирования участковых комиссий и о самом формировании УИК. В партии считают, что ее права были нарушены, рассказал Попов.

Он отметил, что при формировании участковых комиссий были нарушены принципы равноправия политических партий. Для их соблюдения терризбиркомы должны были включить в составы участковых комиссий всех выдвинутых представителей парламентских партий, уточнил адвокат. Попов предположил, что восстановить права "Справедливой России" можно увеличив численность членов участковых комиссий и добавив туда непрошедших ранее представителей партии.

Глава регионального отделения эсеров Надежда Тихонова в своем Telegram-канале отметила, что положение ТИКов об отборе членов участковых избиркомов якобы нарушает федеральный закон о выборах и методические рекомендации Центризбиркома.

"Решения о порядке отбора и сами составы комиссий должны быть приведены в соответствие с федеральным законодательством, иначе очередная практика, позволяющая произвольно не включать в участковые комиссии представителей гражданского общества и парламентских партий станет нормальной", - считает Тихонова.

Напомним, весной 2023 года в Петербурге сформировали составы участковых избирательных комиссий. В ряды УИК не прошли представители "Справедливой Росси - За правду", КПРФ и "Яблока". Последняя подала жалобу на формирование УИК в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, но там ее удовлетворять отказались.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру