Защита обжаловала арест социолога Кагарлицкого*

Сторона защиты социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* обжаловала 31 июля его арест, рассказал в своем Telegram-канале адвокат Сергей Ерохов. Ранее решением суда его подзащитный был помещен в СИЗО на два месяца по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

"Защита профессора Б. Ю. Кагарлицкого* подала жалобу на постановление о заключении под стражу с учетом предусмотренных <...> трех суток для обжалования такого постановления", — написал Ерохов.

На прошлой неделе стало известно о возбуждении против Кагарлицкого* уголовного дела об оправдании терроризма из-за его высказывания о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. После этого социолога этапировали в Сыктывкар, где местный суд отправил его под арест до 24 сентября.

В субботу о делах Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович, также обвиняемой в оправдании терроризма, высказался президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что не знаком с этими именами, но при этом считает обоснованным "определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны".

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)