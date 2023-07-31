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Муниципал 18:46

Суд счел законным аннулирование итогов муниципальных довыборов на участке в Красном Селе

фото ЗакС политика Суд счел законным аннулирование итогов муниципальных довыборов на участке в Красном Селе

Красносельский районный суд Петербурга 31 июля оставил без удовлетворения иск экс-кандидатки в депутаты МО "Красное Село" от "Справедливой России - За правду" Галины Симоненковой, сообщил ЗАКС.Ру юрист Иван Попов. Симоненкова добивалась признания незаконным аннулирование голосов на участке № 1213, где проводили выездное голосование для военнослужащих. 

Причиной для аннулирования итогов довыборов на участке стало несоответствие количества заполненных бюллетеней и заявлений на выездное голосование. Из-за этого на дополнительных выборах депутатов в совет МО "Красное Село" оба свободных мандата достались единороссам. В противном случае Симоненкова смогла бы попасть в совет. Эсеры намерены обжаловать решение районного суда. 

"Справедливая Россия - За правду" также подала иск по отмене итогов голосования по всему округу. Этот иск продолжат рассматривать 16 августа. Кроме того, пересмотра решения об аннулировании голосов на участке № 1213 пытается добиться группа избирателей. Этот иск также продолжат рассматривать в середине августа. 

Напомним, дополнительные выборы в местные советы прошли 9 апреля в трех муниципалитетах: МО "Красное Село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". Все пять разыгрываемых мандатов получили кандидаты от "Единой России". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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