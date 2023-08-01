В Колпино построили новую школу

На Тверской улице в Колпино ввели в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на 550 учащихся, о чем сообщает петербургский комитет по строительству. Объект возвела строительная компания "СУАР-Групп" в том числе при помощи федеральных средств, выделенных на нацпроект "Образование".

Учреждение разместилось в четырехэтажном здании. Первый этаж занимают столовая и медицинские кабинеты, два бассейна и хореографический зал. На первом же этаже будут заниматься учащиеся начальных классов.

Учащимся старшей школы отвели место для уроков на втором - четвертом этажах. Помимо классных помещений, для них построили мастерские, лаборатории, спортивный и актовый залы, кабинеты домоводства и библиотеку.

Здание новой школы приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

фото: Комитет по строительству / ВКонтакте