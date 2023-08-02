Росгвардейцы задержали пенсионера во Всеволожске за попытку поджечь военкомат

Пожилой мужчина задержан 2 августа при попытке поджечь здание военного комиссариата в Южном квартале во Всеволожске под Петербургом, сообщил телеканал "78". Исполнению замысла 74-летнего гражданина помешал проезжавший мимо наряд Росгвардии.

С собой к зданию пенсионер принес бутылки с зажигательной смесью, одну из которых попытался метнуть. Росгвардейцы помешали ему в этом и потушили пламя. Самого гражданина передали полиции.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге пенсионерки по подозрению в попытке поджечь дверь военкомата в Адмиралтейском районе. В своих показаниях она сообщила, что ее надоумил некий телефонный собеседник, представившийся сотрудником "безопасности Центробанка".

Днем ранее силовики задержали 53-летнюю петербурженку, угрожавшую спалить военкомат в Сестрорецке. Перед этим гражданин поджег дверь в военкомат на улице Чайковского.

Фото: ЗАКС.Ру