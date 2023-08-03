Кабмин включил Норвегию в список недружественных стран

Королевство Норвегия пополнило перечень недружественных государств, сообщили 3 августа в российском правительстве. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", — рассказали в пресс-службе кабмина.

Распоряжение принято для реализации указа президента, посвященного мерам, принимаемым в ответ на недружественные действия зарубежных стран. Документ предусматривает возможность ограничения приема россиян на работу в посольствах, консульствах, а заодно представительствах госорганов и госучреждений таких государств, вплоть до полного запрета. Согласно распоряжению, теперь Норвегия не сможет трудоустраивать в своих представительствах свыше 27 жителей России.

Ранее недружественными странами были признаны Греция, Дания, Словакия, Словения, США, Хорватия и Чехия.

Фото: ЗАКС.Ру