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Новости 12:51

ЗакС закупает мебель "для руководителя" почти за 1 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС закупает мебель "для руководителя" почти за 1 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается заказать комплект мебели, на который готовы потратить до 963 тысяч рублей. Часть предметов предназначена "для руководителя", следует из закупки, опубликованной 2 августа. 

Всего закажут семь предметов. Среди них три кресла, письменный стол и офисные тумбы. Одно кресло "для руководителя" будет обшито черной натуральной кожей из цельных шкур крупногорогатого скота, каркас - из дерева. Два других кресла попроще, но тоже из кожи. Его собираются использовать для переговоров. Письменный стол будет выполнен из ДСП и МДФ. Со всех сторон его покроют шпоном американского ореха. 

Дороже всего обойдется подкатная приставка для документов и канцелярских принадлежностей. Края поверхности будет украшать сложная фрезеровка. Сама тумба, как и письменный стол, покрыта шпоном ореха. Такой предмет интерьера оценили в 230 тысяч рублей. Письменный стол может обойтись в 172 тысячи рублей, а кресло для руководителя - 89 тысяч рублей. 

В начале августа Заксобрание разместило закупки на поставку сувенирной продукции на сумму в 1 млн рублей. В парламенте снова решили закупить внешние аккумуляторы и подарочные наборы с символикой ЗакСа. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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