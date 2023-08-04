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Задержанный при попытке поджога военкомата во Всеволожске пенсионер найден мертвым

фото ЗакС политика Задержанный при попытке поджога военкомата во Всеволожске пенсионер найден мертвым

Пожилой человек, ранее задержанный в Ленобласти при попытке поджечь военный комиссариат во Всеволожске, найден мертвым в собственной квартире, сообщила вечером 3 августа "Фонтанка". По данным издания, речь может идти о суициде.

Покойному было 76 лет. В минувшую среду наряд Росгвардии задержал его при попытке метнуть бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата на территории Южного квартала во Всеволожске. Исполнить задуманное пенсионеру не позволили, вместо этого его передали в руки полиции.

Накануне стало известно о возбуждении против задержанного уголовного дела по статье о покушении на уничтожение чужого имущества при помощи поджога (ст. 30 — ст. 167 УК РФ). Гражданина отпустили под обязательство о явке, в тот же день его нашли мертвым.

В последнее время участились случаи нападений на военкоматы с целью их поджога. В связи с этим петербургские власти намерены усилить охрану этих учреждений. О попытках атак на военкоматы в Северной столице читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: pixabay


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