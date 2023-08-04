Горсуд отказался удовлетворять жалобу "Яблока", связанную с действиями силовиков в офисе партии

Санкт-Петербургский городской суд 4 августа оставил без удовлетворения апелляцию партии "Яблоко" на очередной отказ Дзержинского районного суда рассматривать их обращение, связанное с "лжеминированием" партийного офиса на Шпалерной улице, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Андрей Чертков. "Яблоко" планирует обратиться вышестоящий суд.

Чертков в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что городской суд "фактически признал свою неправоту", поскольку три месяца назад, 10 мая, по похожему обращению обязал районный суд рассмотреть жалобу.

- Материал направлен в Дзержинский районный суд [в мае], как нам показалось, для рассмотрения. Как только дело поступило в районный суд, в тот же день другой судья принял постановление об отказе в рассмотрении жалобы. Он пришел к выводу, что нечего обжаловать, никакие права партии "Яблоко" не нарушены. Была подана очередная апелляция и вот сегодня, к сожалению, городской суд сказал, что все в порядке, признал правоту районного суда, - рассказал Чертков.

До этого Дзержинский суд дважды отказывался рассматривать иск якобы из-за наличия "технических недочетов".

"Яблочники" пытались обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов во время осмотра офиса партии "Яблоко". В начале февраля силовики заявились туда якобы из-за сообщения о минировании. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, но силовики решили изъять почти два десятка картин петербургской художницы Елены Осиповой. Их хотели проверить на соответствии закона о распространении фейков о Вооруженных силах. Работы до сих пор не вернули. В МВД возбуждать уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся акте терроризма не стали.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру