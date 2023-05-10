Районный суд обязали рассмотреть иск о возбуждении дела из-за лжеминирования петербургского офиса "Яблока"

Санкт-Петербургский городской суд 10 мая удовлетворил апелляционную жалобу на решение районного суда об отказе в рассмотрении иска с требованием возбудить уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании офиса партии "Яблоко" в начале февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Тогда полицейские в ходе осмотра помещения сорвали выставку художницы Елены Осиповой и изъяли почти два десятка картин.

Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Аналогичное решение приняли в прокуратуре. "Яблочники" пытались оспорить это решение в Дзержинском районном суде, однако рассмотрение заявления не стали начинать из-за наличия в нем "недостатков". Судья ссылалась на то, что в иске не было договора аренды помещения, а также не было документа, который бы подтверждал отношения между партией и Осиповой. Адвокат Андрей Чертков, который представляет интересы партии, назвал претензии районного суда "совершенно необоснованными".

— Мы расцениваем то, что происходило тогда, как организованную кем-то провокацию. Когда по факту якобы ложного сообщения об угрозе акта терроризма были совершены иные действия, были изъяты картины, до сих пор они не возвращены, - заявил в суде председатель петербургского "Яблока" Александр Шишлов.

Жалобу на решение районного суда также поддержала представитель прокуратуры, которая заключила, что иск изначально подлежал рассмотрению. Суд с доводами согласился и отправил материалы на новое рассмотрение.

В начале мая художница Елена Осипова была госпитализирована из-за подозрения на инсульт. Сейчас она находится в Мариинской больнице, рассказал Шишлов ЗАКС.Ру. Начальник МВД по Петербургу Роман Плугин в конце марта заявлял, что изъятые с выставки картины вернут в начале мая. Силовики их до сих пор не передали.

Константин Леньков