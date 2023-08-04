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Новости 15:58

Петербургские градозащитники собрали деньги на оплату судебных издержек застройщика

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники собрали деньги на оплату судебных издержек застройщика

В Петербурге завершился сбор средств на оплату судебных издержек компании Legenda, выигравшей суд у градозащитников во вторник. Об этом сообщает Telegram-канал "Живой город".

Неравнодушные граждане помогли собрать сумму в 70 тысяч рублей менее чем за три дня. Активисты надеются, что девелопер однажды понесет ответственность за снос здания бывшего манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове, из-за которого они имели с Legenda длительное разбирательство.

Отметим, что первоначально компания потребовала от ответчиков более миллиона рублей. Куйбышевский районный суд в апреле отказал в удовлетворении иска, однако Горсуд при рассмотрении апелляции все-таки взыскал деньги с градозащитников, многократно снизив сумму.

фото: pixabay


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