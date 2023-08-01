С петербургских градозащитников взыскали 70 тысяч рублей в пользу застройщика

Горсуд Петербурга на заседании 1 августа взыскал с градозащитников в пользу компании-застройщика Legenda 70 тысяч рублей. Во столько оценили судебные издержки при рассмотрении иска активистов, добивавшихся признания незаконным сноса здания Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове. Об этом сообщает Telegram-канал "Общество Старый Петербург".

Теперь каждому из семи противников состоявшегося сноса старинного здания предстоит выплатить по 10 тысяч рублей. Градозащитники объявили сбор средств для покрытия этого взыскания. Первоначально представители Legenda настаивали на сумме более чем в миллион рублей и подали апелляцию на отказ Куйбышевского районного суда удовлетворять их требования.

Снос исторического здания состоялся в апреле прошлого года. КГИОП занял сторону застройщика, сочтя, что бывший манеж не обладает достаточной историко-культурной ценностью.

Фото: ЗАКС.Ру