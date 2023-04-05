Суд в Петербурге не стал взыскивать расходы застройщика с защитников Манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал застройщику Legenda во взыскании с защитников манежа лейб-гвардии Финляндского полка расходов, понесенных за несколько лет разбирательств, сообщил 5 апреля РБК. Истец оценил судебные издержки в 1,3 миллиона рублей.

Как уточнила изданию градозащитница Анна Капитонова, суд пришел к выводу, что "выполнение историко-культурных исследований, на которые застройщик якобы потратил 1,3 миллиона рублей, не способствовало принятию судебного решения". Также, по ее словам, суд установил, что непосредственно застройщик не оплачивал услуги адвоката.

В свою очередь, в Legenda заявили РБК о намерении обжаловать вынесенное решение. По словам представителя компании, иск подавался "для создания прецедента привлечения к ответственности некоторых активных групп общественности", которые якобы чинили препятствия бизнесу, будучи уверенными в собственной безнаказанности.

Здание на 20-й линии Васильевского острова Legenda приобрела у компании Fazer в 2019 году, спустя год девелопер получил разрешение на строительство жилого комплекса на купленном участке. По документам приобретенное здание было построено в советскую эпоху, выступавшие против сноса градозащитники настаивали, что его история тянется со времен императора Николая I. В выдавшем разрешение на строительство КГИОП говорили при этом, что не считают здание объектом культурного наследия.

В апреле 2022 года последовал снос здания, в конце того же месяца Следственный комитет объявил о проведении проверки по факту произошедшего. В октябре прошлого года Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес решение не в пользу градозащитников, которые пытались оспорить законность возведения ЖК на месте манежа, и тем самым поставил точку в разбирательствах.

Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров"