Защитники манежа лейб-гвардии Финляндского полка проиграли последний суд

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отказал градозащитникам, оспаривавшим законность возведения жилого комплекса "Большой, 67" на Васильевском острове. Об сообщила пресс-служба компании-застройщика Legenda.

Иск противников сноса бывшего здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка изначально был адресован ГУИОН, КГИОП и Госстройнадзору. В 2020 году Куйбышевский районный суд удовлетворил требования заявителей: последние утверждали, что снос стал возможен из-за сфальсифицированной даты постройки объекта. По данным истцов, здание появилось на своем месте не в советскую эпоху, а еще при Николае I. Спустя два года Горсуд отменил решение нижестоящей инстанции.

В советское время бывший манеж на углу 20-й линии и Большого проспекта В.О. использовался как хлебозавод. Нынешней весной из-за сноса исторического здания в городе проходили протестные пикеты. Тогда же СК организовал проверку по факту сноса.