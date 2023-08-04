В Смольном подготовили план адаптации Петербурга к глобальному потеплению

Проект регионального плана адаптации Санкт‑Петербурга к изменениям климата появился на сайте городского правительства. В документе говорится о рисках глобального потепления.

"По данным расчетов климатической модели Главной геофизической обсерватории Росгидромета, средняя годовая температура приземного воздуха в Санкт-Петербурге для середины XXI века (2041–2060 гг.) по отношению к базовому климатическому периоду 1981-2000 гг. может возрасти от 2.5 до 3.5 °C. Наибольшего потепления следует ожидать в зимний период (от 3.2 до 4.4 °C)", - говорится в проекте

Авторы отметили, что, по оценке Всемирной организации здравоохранения, в Европе ежегодно климатические изменения являются причиной от 1 до 10% смертей среди старших возрастных групп, а в мире — более 150 тысяч дополнительных смертей.

"Это составляет 0.3% общего числа смертельных исходов и 0.4% общего количества лет нетрудоспособности, соответственно", - заявили авторы проекта.

В рамках мер адаптации предлагается, в частности, до 2050 года озеленить центр Петербурга и создать лесопарковый пояс города. Кроме того, планируется развивать "вертикальное озеленение" и принять нормативно-правовой акт, предусматривающий требования к мероприятиям по смягчению "городского острова тепла", то есть повышения температуры воздуха в городе по сравнению с окружающей его местностью.

Также в Смольном заявили о намерении сократить в Петербурге выбросы парниковых газов в соответствии с указом президента Владимира Путина. Для этого предлагается, в частности, ввести в регионе учет выбросов парниковых газов, создать инновационный парк электробусов и в целом увеличить долю электротранспорта, популяризируя также использование природного газа в качестве моторного топлива.

Власти города собираются актуализировать границы зон затопления и разработать генеральную схему берегозащиты Петербурга. Помимо этого предложены мероприятия по адаптации к изменениям климата в сфере транспорта, в сфере строительства, в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и других.

Документ занимает 90 листов. Он будет проходить антикоррупционную экспертизу до 17 августа. После этого проект должны внести в ЗакС на утверждение депутатов.