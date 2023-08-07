Верховный суд Карелии отказал местному журналисту в лишении статуса иноагента

Бывший глава карельского отделения Союза журналистов России Георгий Чентемиров* не смог оспорить включение в реестр иноагентов, сообщил 7 августа Telegram-канал From Karelia with Freedom. Соответствующее решение вынес Верховный суд Карелии.

Истец пытался оспорить решение Петрозаводского городского суда, который отказал ему в удовлетворении иска к Министерству юстиции в связи с присвоением статуса иноагента.

Чентемиров* был внесен в список иноагентов 31 марта. Спустя месяц Союз журналистов исключил его из своих рядов.

*Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру