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Новости 18:46

Петербурженка отсудила деньги за травмирование при выходе из трамвая

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила деньги за травмирование при выходе из трамвая

Невский районный суд Петербурга занял сторону жительницы города Оксаны Бектибаевой в ее споре с ГУП "Горэлектротранс", передает объединенная пресс-служба городских судов.

Заявительница добивалась взыскания с организации компенсации морального ущерба за травмирование при выходе из трамвая минувшей осенью. Понесенный вред она оценила в 300 тысяч рублей. Травмы женщина получила из-за дефекта ступеньки, в результате чего ей понадобилась госпитализация. Скорую помощь вызвал водитель трамвая.

На заседании представитель ГУП протестовал против удовлетворения требований и указывал на необоснованно высокую, с его точки зрения, сумму претензий. С "Горэлектротранса" в итоге взыскали 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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