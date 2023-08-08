Петербурженка отсудила деньги за травмирование при выходе из трамвая

Невский районный суд Петербурга занял сторону жительницы города Оксаны Бектибаевой в ее споре с ГУП "Горэлектротранс", передает объединенная пресс-служба городских судов.

Заявительница добивалась взыскания с организации компенсации морального ущерба за травмирование при выходе из трамвая минувшей осенью. Понесенный вред она оценила в 300 тысяч рублей. Травмы женщина получила из-за дефекта ступеньки, в результате чего ей понадобилась госпитализация. Скорую помощь вызвал водитель трамвая.

На заседании представитель ГУП протестовал против удовлетворения требований и указывал на необоснованно высокую, с его точки зрения, сумму претензий. С "Горэлектротранса" в итоге взыскали 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру