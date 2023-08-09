Бельский поведал о планах ЗакСа отказаться от иномарок

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский поддержал требование президента Владимира Путина об отказе чиновников от использования иномарок. При этом, по его словам, пересадить городских депутатов на автомобили отечественной сборки раньше следующего года не получится.

В своем Telegram-канале Бельский заявил, что в интернете "активно обсуждают" инициативу президента об использовании чиновниками российских машин. "Могу сказать, что я эту позицию разделяю", — написал он и добавил, что качество таких автомобилей "отвечает всем современным требованиям".

"Мы в Заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты", — поведал Бельский.

На прошлой неделе Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что депутаты "будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус"". В то же время, согласно данным исследования "Контур.Торгов", в первом полугодии расходы на госзакупки иномарок в стране увеличились на 133 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру