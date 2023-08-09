ЗакС заказал съемку фильма об истории газеты "На защиту Ленинграда"

В Мариинском дворце откроется экспозиция "История газеты Ленинградской армии народного ополчения "На защиту Ленинграда", следует из базы государственных заказов Петербурга.

ЗакС 8 августа заключил контракт на создание игрового видеофильма для этой экспозиции. Его сумма - 590 тысяч рублей. Заказ получил индивидуальный предприниматель Вадим Тетерин.

Судя по открытым данным из электронных баз контрагентов, он руководит "Студией комплексного музейного дизайна". У компании есть опыт оформления выставок и экспозиций петербургских музеев.

Ранее ЗакС заключил еще шесть контрактов, связанных с организацией этой экспозиции. Их общая сумма превысила 3,8 млн рублей. За эти деньги была разработана научная и художественная концепции экспозиции, ее эскизный и технические проекты, а также планируется создание мультимедийного контента.

Из семи заказов пять достались Тетерину. Все контракты ЗакС заключил с ним как с единственным поставщиком, без проведения торгов. Сумма каждого - 590 тысяч рублей. Контракт с единственным поставщиком по закону можно заключать, если сумма сделки не превышает 600 тысяч рублей.

Газета "На защиту Ленинграда" Ленинградской армии народного ополчения издавалась в июле - октябре 1941 года. В ней публиковали сводки с фронтов и городскую хронику. Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский объявил, что экспозицию, посвященную газете, городской парламент откроет совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Сергей Еремеев, фото: ЗАКС.Ру