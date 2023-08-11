Еще один суд прекратил "митинговое" дело в отношении ФК "Зенит"

Дзержинский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу, возбужденному в отношении футбольного клуба "Зенит" и его сотрудника Александра Румянцева, отвечающего за безопасность. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП составили после бурного празднования победы команды в Российской премьер-лиге. Его трижды возвращали в полицию как некорректно оформленный.

Напомним, что 13 мая клубный автобус "Зенита" прокатился по четырем районам города, делая остановки и привлекая внимание болельщиков. Происходящее было расценено силовиками как несанкционированная акция. По версии полицейских, празднующие успех в РПЛ топтали газоны, зажигали файеры и нарушали общественный порядок.

Накануне Петроградский районный суд поступил с аналогичным протоколом иначе, оштрафовав "Зенит" на 300 тысяч рублей, а клубного начальника отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности Румянцева - на 60 тысяч рублей. Эти взыскания будут обжалованы. Наконец, Октябрьский районный суд так же, как и Дзержинский, закрыл аналогичное административное дело в пятницу 11 августа.

Фото: ЗАКС.Ру