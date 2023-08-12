Завершилось следствие по делу руководства КГИОП

Следственный комитет сообщил о передаче дела, возбужденного в отношении сотрудников петербургского КГИОП, в Генпрокуратуру. Чиновников, включая главу комитета Сергея Макарова, обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Сотрудников Смольного преследуют из-за снятия с государственной охраны таких памятников, как манеж лейб-гвардии Финляндского полка и особняк Салтыковой. Ущерб городу от их сноса оценивается почти в 200 млн рублей.

"Также под вниманием следствия находится еще ряд зданий, представляющих историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

Все строительные работы на заинтересовавших СК объектах прекращены. Ведомство отметило, что прокуратура многократно отменяла решение о возбуждении дела в отношении зампреда КГИОП Галины Агановой. Следователи обжалуют позицию надзорного органа.

Ранее судьбой уголовного дела поинтересовался депутат Борис Вишневский.

Фото: ЗАКС.Ру