В Сергиевом Посаде завершили поисковые работы на месте взрыва на заводе

Поисковые работы на месте взрыва на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде завершены, следует из сообщения администрации местного городского округа. Следствие по факту произошедшего продолжается.

О прекращении поисков на территории Загорского оптико-механического завода сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Заявление прозвучало на совещании с участием представителей силовых структур и родственников пропавших без вести людей.

Само совещание было посвящено вопросам взаимодействия с гражданами, чьи родственники пропали. Чиновники пообещали закрепить за каждой такой семьей заместителей главы округа, а также кураторов от социальных служб.

Взрыв на территории завода прогремел 9 августа, официально подтверждена смерть одной пострадавшей. Согласное официальной версии, причиной происшествия стало нарушение технологических процессов на складе пиротехники, который располагался на территории завода. Накануне стало известно о том, что суд арестовал до начала октября технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева по делу о взрыве. Дело против него расследуют по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Фото: Telegram-канал "Осторожно, Москва" (скриншот видео)