Суд в Коми оставил под арестом социолога Кагарлицкого*

Верховный суд Коми оставил под арестом социолога и левого публициста Бориса Кагарлицкого*, сообщил 14 августа ТАСС. Защита последнего пыталась обжаловать решение нижестоящей инстанции, поместившей его в СИЗО до 24 сентября.

Против Кагарлицкого* выдвинуты обвинения в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за его его высказывания о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Проживающий в Москве публицист после задержания был этапирован в Сыктывкар, где местный суд назначил ему меру пресечения.

В конце июля о делах Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович высказался президент Владимир Путин. Глава государства заявил, что не знаком с этими именами, но находит обоснованным "определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны".

На прошлой неделе Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов.

*Минюст внес Бориса Кагарлицкого в единый реестр иноагентов

Фото: Рабкор / YouTube (скриншот)