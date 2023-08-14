Беглов пообещал сдать более 70 соцобъектов до конца года

Власти Петербурга рассчитывают сдать в эксплуатацию более 70 социальных объектов города, поделился планами губернатор Александр Беглов в своем обращении к горожанам в эфире "Радио России". При этом он поздравил строителей с прошедшим праздником и не преминул сослаться на авторитет президента в этом вопросе.

"Вчера свой профессиональный праздник отмечали строители. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, российский строительный комплекс сегодня демонстрирует очень хорошие показатели. Петербургские строители — в числе лучших", — поведал радиослушателям Беглов.

Градоначальник сообщил, что в последние годы в Петербурге регулярно сдается "более трех миллионов квадратных метров жилья и почти столько же площадей объектов инфраструктуры". Поздравляя строителей, он отметил неповторимость архитектуры Петербурга и выразил мнение, что "строить в таком городе, как наш, почетно и очень ответственно".

В своем выступлении Беглов также анонсировал ввод десятков соцобъектов в городе. "В Петербурге в этом году мы планируем сдать более 70 социальных объектов. Рекордное число! — акцентировал он внимание. — Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения".

В конце июля Беглов пообещал ввести к концу года более трех миллионов квадратных метров жилья, что превышает изначально запланированные Смольным 2,77 миллиона "квадратов". Смена курса произошла после встречи с Путиным, где тот отметил "какое-то небольшое снижение" в темпах строительства. В августе стало известно о выполнении на две трети изначального плана по возведению недвижимости в городе.

Фото: ЗАКС.Ру