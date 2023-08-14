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Новости 14 августа, 20:45

В Петербурге пройдет выставка "исчезающих пейзажей" памяти Ольги Берггольц

фото ЗакС политика В Петербурге пройдет выставка "исчезающих пейзажей" памяти Ольги Берггольц

Градозащитники в сентябре организуют выставку картин по итогам пленэра памяти поэтессы Ольги Берггольц. Художники запечатлели виды Невы, Перевозной набережной и школы, где некоторое время училась поэтесса. В скором времени эти пейзажи могут исчезнуть из-за строительства Большого Смоленского моста. Всего планируется представить 21 работу, сообщил Градозащитный пресс-центр 14 августа. 

Пленэр прошел в воскресенье, 13 августа на Паровозной набережной. В нем приняли участие несколько десятков художников. Несколько авторов обещали представить свои картины позже в течение недели. 

Арт-марафон продолжается с начала августа. Так петербуржцы выступают в защиту исторических зданий, которые планируется снести для строительства моста. Культурные мероприятия проходят каждое воскресенье. Так, неделей ранее прошли поэтические чтения, к которым присоединились порядка полсотни человек. 

Ради строительства нового инфраструктурного проекта собираются снести здание школы Ольги Берггольц, а также вырубить сквер на проспекте Обуховской обороны. Работы могут начаться уже в декабре. В городском парламенте предлагали увековечить память о поэтессе, присвоив мосту имя Берггольц.

Константин Леньков / Фото Градозащитный Пресс-центр


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