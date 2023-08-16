В Петербурге суд расторг договор водопользования с хозяином затонувшего дебаркадера на Неве

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд расторг договор водопользования на объект, где расположен затонувший в Неве дебаркадер "Серебряный кит", сообщили вечером 15 августа в Северо-Западной прокуратуре. Истцом выступал петербургский комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, его поддержало надзорное ведомство.

В суде прокуратура представила заключение, в котором выступила за расторжение договора с собственником объекта. Согласно документу, сделать это следует "с целью обеспечения безопасности судоходства и устранения нарушений правил охраны окружающей среды". Также прокурор отметил в суде, что заброшенный дебаркадер "создает негативный облик городу" и негативно влияет на туристическую привлекательность Петербурга.

В конце июля Василеостровский районный суд постановил убрать "Серебряного кита" из Невы. В последние годы дебаркадер был пришвартован в реке напротив парка имени Бабушкина, в минувшем марте судно частично затонуло. Стоимость его подъема специалисты оценили в 38 миллионов рублей.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру