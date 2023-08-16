МВД захотело получать доступ к электронным устройствам до суда

Министерство внутренних дел хочет получить возможность доступа к информации с электронных устройств граждан без санкции суда, обратил внимание "Коммерсантъ". Ведомство разработало поправки к закону "Об оперативно-розыскной деятельности", текст которых размещен на портале проектов правовых актов.

Как следует из документа, полиция хочет предоставить силовым структурам получать получать в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) "информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи". Речь здесь идет в том числе об интернете. Согласно законодательству, ОРМ в России могут проводить, в частности, МВД и ФСБ.

"В настоящее время широкое распространение получили преступные деяния, совершаемые с использованием банковских карт, сети "Интернет", средств мобильной связи и компьютерной техники", — говорится в пояснительной записке к проекту. Как пишут авторы, подобные преступления совершаются с использованием VPN-сервисов и с подменой телефонных номеров, что мешает установлению злоумышленников. В частности, 71 % таких дел оказались приостановлены из-за этого.

Как объяснил собеседник "Коммерсанта" в силовых структурах, цель предложений заключается в том, чтобы "включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД [оперативно-розыскной деятельности]".

Фото: ЗАКС.Ру