Столичные суды зарегистрировали "иноагентские" дела против Бесединой* и Роменского**

Суды в Москве зарегистрировали административные дела о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой* и журналиста Владимира Роменского**, обратила внимание "Медиазона"***. Претензии к ним возникли из-за отсутствия в публикациях маркировки, сообщающей о статусе иностранного агента.

Дело в отношении Бесединой* зарегистрировал Тверской районный суд Москвы, в отношении Роменского** — Коптевский райсуд. Даты заседаний пока не назначены, следует из картотеки судов.

Какие именно публикации легли в основу дел, неизвестно.

Минюст внес Беседину* в список иноагентов в январе 2023 года. В минувшем мае политика пытались привлечь к ответственности за отсутствие иноагентской маркировки, однако суд вернул Минюсту три протокола, составленных на нее.

Роменский** был включен в список иноагентов в конце октября 2022 года.

*Минюст внес Дарью Беседину в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Роменского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру