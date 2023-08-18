МВД объявило в розыск журналиста Шаиняна*

Журналист Карен Шаинян* объявлен в розыск, следует из соответствующей базы Министерства внутренних дел. Внимание на это обратило 18 августа издание "Медиазона"**.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, заведенной на журналиста. Какая именно статья Уголовного кодекса ему вменяется, неизвестно.

Сам Шаинян* сообщил "Медиазоне"**, что не располагает сведениями о том, в чем именно его обвиняют. "Знаю только, что оно [уголовное дело. — ЗАКС.Ру] находится в производстве Следственного отдела ОМВД по Мещанскому району. Они не сообщают моему адвокату даже статью", — заявил он.

В апреле 2022 года Минюст признал Шаиняна* иностранным агентом. В августе того же года журналист получил штраф за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях. Месяц назад Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

*Минюст внес Карена Шаиняна в единый реестр иноагентов

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот YouTube-канала "Карен Шаинян*"