Список экстремистов и террористов пополнили две фигурантки дел о нападениях на военкоматы

Сразу две жительницы Петербурга попали в перечень террористов и экстремистов, ведением которого занимается Росфинмониторинг, обратило 21 августа внимание издание "Фонтанка". Речь идет о фигурантках дел, связанных с поджогами военных комиссариатов в городе.

В список попали Наталия Колядина и Жумагул Курбанова. Первую внесли в реестр в понедельник, вторую — на прошлой неделе.

Колядина была задержана в начале августа внутри здания военкомата Кронштадтского и Курортного районов, при себе она имела две бутылки с зажигательной смесью. Ее подозревают в покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 УК РФ), суд назначил ей психиатрическую экспертизу.

Что касается Курбановой, то ее обвиняют в поджоге военкомата на Английском проспекте, ей вменяется умышленное повреждение или уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Суд определил ее под домашний арест до октября.

О неожиданной эпидемии поджогов военкоматов, охватившей Петербург в начале месяца, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Росфинмониторинг/ Telegram