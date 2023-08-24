Миронов пригрозил возмездием в связи с падением самолета Пригожина

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов эмоционально отреагировал на известия о падении самолета с предпринимателем Евгением Пригожиным на борту. Своими мыслями на этот счет он поделился в личном Telegram-канале 24 августа.

В своем посте Миронов пообещал, что неназванные недруги России "жестко поплатятся за смерть героев". Говоря непосредственно о Пригожине, политик заявил, что тот "мешал слишком многим и в России, и на Украине, и на Западе". В конце концов количество противников бизнесмена достигло критической точки, поделился соображениями справоросс.

"Сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, мрази, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным", — пригрозил Миронов. При этом он упомянул некий "подарок", полученный ранее от Пригожина и который теперь будет напоминать ему "что дело не сделано, что надо бороться и побеждать".

В конце января Пригожин преподнес Миронову в дар кувалду, с которой последний поспешил сфотографироваться. После похода ЧВК "Вагнер" по направлению к Москве, предпринятого в конце июня, политик заявил, что не будет отказываться от полученного предмета.

Имя Пригожина присутствовало в списке пассажиров самолета, потерпевшего крушение в небе над Тверской областью, сообщили накануне в Росавиации. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру