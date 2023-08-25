Петербургские депутаты хотят запретить несовершеннолетним купаться без присмотра взрослых

В Петербурге могут запретить несовершеннолетним посещать водоемы без присмотра взрослых из-за опасности утонуть, рассказал 25 августа депутат Заксобрания Денис Четырбок. По его словам, разработанная в городском парламенте инициатива коснется как купаний, так и иных активностей вплоть до катания на коньках и лыжах.

"Разработали с коллегами проект закона, который предусматривает полный запрет детям до 18 лет купаться без присмотра взрослых — родителей или совершеннолетних близких родственников. Попадут под запрет и прыжки в воду, катание на лодке, рыбалка, катание на коньках и лыжах — все, что происходит на воде", — написал в своем Telegram-канале Четырбок.

Действие законопроекта предполагается распространить на все виды городских водоемов, включая реки, каналы, карьеры, пруды и озера. О том, какие санкции документ предусматривает для нарушителей, депутат не сообщил. При этом он добавил, что проект преследует сугубо воспитательную функцию, поскольку "на каждый водоем по проверяющему, который следил бы за тем, кто вошел в воду, не поставишь".

По словам Четырбока, сейчас инициатива находится на рассмотрении созданной в Петербурге экспертной комиссии для изучения инициатив по ограничению мест пребывания детей и подростков. После получения от нее оценки документ будет внесен на рассмотрение ЗакСа.

Фото: ЗАКС.Ру