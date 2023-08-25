Глава псковского отделения "Голоса"* получил штраф по "иноагентской" статье

Псковский районный суд вынес решение по административному делу в отношении главы местного отделения движения "Голос"* Владимира Жилинского**, сообщили 25 августа в объединенной пресс-службе судов региона. Дело против активиста касалось отсутствия упоминания о статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в публикации, размещенной в Telegram вечером 16 июня.

Пост в Telegram-канале Жилинского** касался включения в список иноагентов псковских политика Льва Шлосберга*** ("Яблоко") и журналистки Светланы Прокопьевой****. "Ого. Добро пожаловать в клуб", — написал тогда активист.

Заседание суда прошло в отсутствие Жилинского**, который сейчас находится за границей. Вынесенным решением его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Жилинский** был признан иноагентом в сентябре 2021 года. Как позже он сообщал, это произошло из-за получения гранта из Финляндии на сумму 109 тысяч рублей и перевода за пиццу от узбекского волонтера на сумму 460 рублей.

На прошлой неделе в ряде российских регионов, включая Москву и Петербург, состоялись обыски у причастных к работе "Голоса"* активистов. Причиной этого послужило уголовное дело об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), возбужденное против сопредседателя движения Григория Мельконьянца. В соответствии с решением суда последний отправлен в СИЗО на два месяца.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Владимира Жилинского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Светлану Прокопьеву в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру