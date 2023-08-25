В Петербурге починили асфальт на большей части Большой Пороховской улицы

В Красногвардейском районе Петербурга завершились дорожные работы на Большой Пороховской улице, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Отремонтировали примерно две трети улицы, а именно отрезок от Большеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков.

Рабочие поменяли покрытие под трамвайными путями, привели в порядок тротуары и проезжую часть. Площадь ремонта составила более 58 тысяч кв. метров.

Специалисты использовали литую асфальтобетонную смесь, которая лучше всего подходит для дорог с трамвайным движением.

фото: gov.spb.ru