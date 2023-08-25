Следователи изъяли бортовые самописцы разбившегося самолета Пригожина

Следственный комитет доложил о ходе расследования авиакатастрофы с участием бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области, случившейся в среду.

Тела десяти погибших проходят молекулярно-генетические экспертизы, их личности пока не установлены. Силовики продолжают осматривать место крушения лайнера. Они также изъяли бортовые самописцы. Ведомство обещает проверить все потенциальные версии катастрофы.

Напомним, что по факту крешения бизнес-джета Пригожина возбудили дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Все находившиеся на борту погибли. Официально гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина пока не подтверждалась, хотя накануне, принося соболезнования, президент Владимир Путин говорил о нем в прошедшем времени.

В Петербурге по адресам, связанным с Пригожиным, возникли стихийные мемориалы.

Фото: ЗАКС.Ру