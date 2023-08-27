Петербургские градозащитники поздравили Бастрыкина с юбилеем

Градозащитные организации Петербурга направили совместное поздравление с юбилеем председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Высокопоставленному силовику 27 августа исполнилось 70 лет.

В своем обращении активисты заявили, что Бастрыкин "как никто другой" стоит на страже исторического наследия Петербурга, а его подчиненные всегда готовы защитить памятники и зеленые зоны города "от наглых посягательств застройщиков и их прикормышей".

"Благодаря вашей непримиримой и принципиальной позиции ваше имя уже навсегда вписано в славную историю нашего с вами родного города Санкт-Петербурга. А может ли что-либо являться большей честью?" — поделились мнением активисты.

Авторы поздравления пожелали Бастрыкину долгих лет работы на благо Петербурга и России, а также победы во всех его битвах. Подписи под обращением поставили движения "SOS Снос", "Живой город", фонд "Голодай" и инициативные группы "За Нарвскую заставу" и "Против Северного намыва".

Бастрыкин известен своим отношением к проблемам градозащитников в Петербурге. В августе прошлого года он лично приезжал к особняку Салтыковой на Большой Морской улице в связи с сообщениями о работах по сносу исторического здания. В текущем августе глава СК требовал доклад о реконструкции усадьбы Шуваловых и о сносе дореволюционной мастерской на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: Telegram-канал "Следком"