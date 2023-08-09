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Бастрыкина заинтересовала законность реконструкции усадьбы в Шуваловском парке

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовала законность реконструкции усадьбы в Шуваловском парке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах процессуальной проверки, начатой его подчиненными в связи с реконструкцией усадьбы Шуваловых в Петербурге. Об этом сообщает информационный пресс-центр СК.

Сменивший в прошлом году собственника объект XVIII века постройки хотят приспособить под курортный комплекс, что вызывает протесты у жителей севера города и градозащитников. Последние пожаловались на то, что перестройка исторических зданий под гостиничные апартаменты, замаскированная под иные нужды, незаконна. Указывается, в частности, что на месте Большого дворца хотят сделать частную школу.

Противники реконструкции опасаются, что она способна привести к полной утрате ансамблем старинных зданий историко-архитектурной ценности. Бастрыкин ждет выяснения всех обстоятельств конфликтной ситуации и вынесения процессуального решения.

Ранее представители компании "А Девелопмент", купившей усадьбу, выражали намерение на доходы от строительства жилья в Шуваловском парке отреставрировать окрестные памятники.

фото: пресс-служба СК


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