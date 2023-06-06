Усадьбу Шуваловых в Парголово приспособят под курортный комплекс

Совет по культурному наследию Петербурга на заседании 6 июня определелил судьбу зданий в Шуваловском парке, входящих в усадьбу Шуваловых. Последняя признана памятником федерального значения.

Как пишет РБК Петербург, представленный проект предусматривает создание на территории санаторно-курортного комплекса. Учреждение хотят разместить в советских сооружениях, не имеющих статуса памятников. Таким образом, члены совета с небольшими замечаниями поддержали проект, не связанный с охраняемыми зданиями.

Усадьбу продали в прошлом году. Вместо НИИ токов высокой частоты имени Вологдина ей стала владеть компания "А Девелопмент". В планы нового владельца входит построить в парке спальные корпуса, а на доходы от реализации этой идеи он рассчитывает привести в порядок заброшенные памятники по соседству.

фото: Влада, Citywalls.ru