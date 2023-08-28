Камалягин*, Левиев** и Эйдельман*** получили штрафы по "иноагентской" статье

Российские суды вынесли 28 августа решения по делам об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), заведенным в отношении трех медиадеятелей. Речь идет о главном редакторе "Псковской губернии" Денисе Камалягине*, о расследователе Руслане Левиеве** и об историке Тамаре Эйдельман***.

Штраф Камалягину* назначил Псковский городской суд, который обязал журналиста выплатить 35 тысяч рублей, сообщила "Псковская губерния". На вынесенные Левиеву** и Эйдельман*** взыскания обратила внимание "Медиазона"****. Первому из них Черемушкинский суд Москвы назначил штраф в размере 45 тысяч рублей, вторую на 30 тысяч рублей оштрафовал столичный Дорогомиловский суд.

В предыдущий раз Камалягин* получал штраф по той же статье в июне 2022 года, тогда его обязали выплатить 10 тысяч рублей. Эйдельман*** получила штраф в начале текущего августа за несоответствие текста уведомления о своем статусе шаблону. Что касается Левиева**, то в понедельник гособвинение запросило для него 13 лет колонии по статье о распространении фейков про армию.

*Минюст внес Дениса Камалягина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Руслана Левиева (Карпука) в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру