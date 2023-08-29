Горизбирком готов потратить более 5 млн рублей на конференцию в честь 30-летия избирательной системы

На проведение научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России Санкт-Петербургская избирательная комиссия готова потратить до 5,2 млн рублей, следует из закупки, размещенной 29 августа. Мероприятие с "высокопоставленными и охраняемыми лицами" пройдет 30 ноября.

Для конференции хотят найти площадку, которая вместит не менее 718 человек. Среди участников и журналистов будут "высокопоставленные и охраняемые лица". Каким статусом будут обладать такие важные гости, в аукционной документации не уточняется. Площадка должна быть связана с историей избирательной системы и парламентаризма. Отметим, ровно столько мест находится в зале с президиумом в Таврическом дворце. В закупке название исторического здания не упоминается.

В расписании мероприятия говорится, что высокопоставленные лица начнут прибывать с девяти утра. Чуть позже - журналисты и рядовые участники конференции (без охраны). Ровно в полдень должно начаться пленарное заседание, которое продлится 1,5 часа. Также в течение дня подготовят кофе-брейк и обед. Поесть удастся не всем. Всего собираются приготовить кофе-брейк на 35 персон, а обед получат лишь 30 человек.

Для участников конференции подготовят различную сувенирную продукцию: конференц-блок с шариковой ручкой и блокнот. Все будет преподноситься в полиэтиленовым пакете с гербом Горизбиркома. Еще специальной отштампуют 250 медалей из недрагоценного металла. Они будут упакованы в специальный футляр.

Напомним, в конце июня в Мариинском дворце открылась выставка, посвященная 30-летию избирательной системы. Среди экспонатов оказалось удостоверении бывшей главы Горизбиркома Натальи Чечиной, которая теперь занимает пост вице-губернатора Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру