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Новости 9:23

Роскино задумалось о восполнении дефицита на рынке китайскими фильмами

фото ЗакС политика Роскино задумалось о восполнении дефицита на рынке китайскими фильмами

Возникший с уходом западных кинокомпаний дефицит можно было бы восполнить с помощью китайский фильмов, заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова. По ее словам, отечественные зрители не прочь смотреть киноленты из Китая, а заодно из Индии и стран Африки.

На вопрос журналистов о том, может ли китайский кинематограф заполнить образовавшуюся на рынке лакуну, Наумова ответила утвердительно. "Качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм", — приводит ее объяснение РИА "Новости".

Наумова также рассказала об опросах зрителей, которые проводятся на днях зарубежного кино. "Большой запрос на современный кинематограф Африки, Китая, Индии. Есть запрос на скандинавские страны", — поведала она. Также она рассказала о запросе российских зрителей на современное китайское кино.

Фото: pixabay


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