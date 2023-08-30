Силовики пришли с обыском в администрацию Лодейнопольского района Ленобласти

Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в администрацию Лодейнопольского района Ленинградской области, говорится в сообщении ведомства. Поводом для визита послужило уголовное дело о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденное в связи с обстоятельствами благоустройства набережной в районном центре.

Как установило следствие, в июне 2022 года районная администрация заключила контракт на сумму более 87 миллионов рублей с ООО "Алькор-2" на благоустройство набережной реки Свирь в Лодейном Поле. В свою очередь, "Алькор-2" заключила контракт с другой фирмой на сумму свыше 80 миллионов рублей. При этом неустановленные сотрудники первой компании внесли в акт приемки выполненных работ заведомо ложные сведения на сумму более восьми миллионов рублей, хотя фактически работы не были сделаны в нужном объеме.

"На основании указанных фиктивных документов со счета администрации Лодейнопольского района были перечислены бюджетные средства в сумме свыше 10 миллионов рублей", — сообщили в СК.

В связи с возбужденным делом работники Следкома и полиция нагрянули с обысками в районную администрацию и коммерческие фирмы. Обстоятельства дела выясняются, силовики устанавливают причастных к нему лиц.

Ситуацию прокомментировали в комитете по ЖКХ Ленобласти. "Недоработки на объекте благоустройства в Лодейнопольском районе были выявлены в ходе весенней проверки. В указанные сроки недостатки не были устранены", — говорится в сообщении, распространенном Telegram-каналом комитета.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"